Посольство РФ ответило Вашингтону на слова о ДРСМД

https://static.news.ru/photo/ebdafb56-1b48-11eb-894c-fa163e074e61_660.jpg Посольство РФ в Вашингтоне Фото: dbking /CC BY 2.0/commons.wikimedia.org

Российское посольство в США заявило, что Москва предлагает Вашингтону всерьёз рассмотреть инициативу по контролю над вооружениями, которую выдвинул президент РФ Владимир Путин.

Это было сделано после того, как спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли озвучил своё предположение о том, что Москва «сожалеет о том, что разрушила ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), обманывая более чем десятилетие».

В российской дипмиссии подчеркнули, что никто не хочет новый ракетный кризис. Кроме того, в посольстве отметили, что предложения, озвученные президентом России, предусматривают «компромиссные подходы на благо всех государств», передаёт РИА Новости.

Мы предлагаем, чтобы наши американские партнёры всерьёз рассмотрели их, — говорится в сообщении.

26 октября Путин озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряжённости в Европе после выхода Штатов из ДРСМД. По словам российского лидера, РФ готова по доброй воле не развёртывать ракеты 9М729 на европейской части России, если НАТО готова совершить встречные шаги.

Ранее NEWS.ru писал о том, что РФ призывает США и их союзников по НАТО изучить предложение Кремля по мораторию на ракетные вооружения в Европе и конструктивно отреагировать на него. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.