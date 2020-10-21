Спецпосланник Трампа объявил о близком подписании ДСНВ Россией и США

https://static.news.ru/photo/a9ed099e-13e8-11eb-8e3f-fa163e074e61_660.jpg Маршалл Биллингсли Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США и Россия очень близки к достижению соглашения о продлении на год Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

По его словам, Москва и Вашингтон «очень, очень близки к соглашению».

Мы пока не пришли к соглашению, но, конечно, учитывая тот факт, что Россия двинулась в направлении предложения США по этому ограничению, похоже, что обе стороны всё больше сближаются, — отметил Биллингсли в эфире канала PBS.

Ранее NEWS.ru сообщал, что такое же заявление сделала постпред Вашингтона при НАТО Кей Бейли Хатчисон. Во время брифинга накануне видеоконференции министров обороны НАТО 22–23 октября политик отметила, что США воодушевлены тем фактом, что вместе с Россией очень близки к достижению соглашения.