Илон Маск признан самым высокооплачиваемым гендиректором в США

https://static.news.ru/photo/e4bb169e-aefa-11eb-b11d-96000091f725_660.jpg Илон Маск Фото: Britta Pedersen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск признан самым высокооплачиваемым генеральным директором в Соединённых Штатах. Такой рейтинг составили сотрудники журнала Forbes.

Американский предприниматель с 2018 года не получает зарплату в Tesla. Он сам принял такое решение. Вместо этого Маску переводят вознаграждение в вице опционов на акции автоконцерна. По данным Forbes, в прошлом году гендиректор получил опционы на акции компании стоимостью в $11 млрд.

Глава разработчика ПО для бизнеса Paycom Чад Ричисон расположился на втором месте. Он заработал $211 млн. Третья строчка досталась генеральному директору медицинской компании 1Life Healthcare Амир Дэн Рубин, заработавшему $199 млн.

Чистая прибыль Tesla в I квартале 2021 года достигла рекордного уровня — $438 млн. В сравнении с показателями за I квартал 2020 года она увеличилась в 27 раз.

Ранее Маск рассказал о новой стратегии по продаже солнечных батарей. Миллиардер хочет превратить жилые дома в распределённую электростанцию, которая будет создавать, хранить и отправлять электроэнергию в электросеть, передаёт TechCrunch.