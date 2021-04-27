Илон Маск хочет сделать из жилых домов электростанции

https://static.news.ru/photo/f7812d68-a789-11eb-9b4b-96000091f725_660.jpg Фото: elonmusk/instagram.com

Глава Tesla Илон Маск рассказал о новой стратегии по продаже солнечных батарей. Миллиардер хочет превратить жилые дома в распределённую электростанцию, которая будет создавать, хранить и отправлять электроэнергию в электросеть, передаёт TechCrunch.

Для всех этих задач будут использоваться продукты компании. Маск сообщил, что компания начнёт продавать электроэнергию только вместе с продуктами для её хранения. Расширять бизнес планируется через привлечение коммунальных предприятий.

Это процветающее будущее как для Tesla, так и для коммунальных предприятий. Если этого не сделать, коммунальные предприятия не смогут обслуживать своих клиентов, — подчеркнул глава Tesla.

Такое заявление он сделал во время разговора с инвестором. Миллиардер напомнил о постоянном отключении электричества в Калифорнии летом 2020 года, а также недавние проблемы с сетью в Техасе. Он отметил, что надёжность энергосистем стала серьёзной проблемой.

Накануне компания убрала с сайта возможность купить солнечную батарею или аккумулятор Powerwall. Маск объяснил, что теперь «Powerwall будет взаимодействовать только между счётчиком коммунальных услуг и главной панелью выключателя дома, что обеспечивает сверхпростую установку и беспрепятственное резервное копирование всего дома во время отключения электроэнергии».

Ранее стало известно, что чистая прибыль Tesla в I квартале 2021 года достигла рекордного уровня — $438 млн. В сравнении с показателями за I квартал 2020 года она увеличилась в 27 раз.