Tesla заработала рекордную прибыль за первый квартал

https://static.news.ru/photo/d1926714-a740-11eb-850c-96000091f725_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Чистая прибыль производителя электромобилей Tesla в первом квартале 2021 года достигла рекордного уровня — $438 млн. В сравнении с показателями за первый квартал 2020 года она увеличилась в 27 раз. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчётность компании.

Прибыль: 93 цента на акцию против ожидаемых 79 центов на акцию. Выручка: 10,39 млрд долларов против ожидаемых 10,29 млрд долларов, что на 74% больше, чем год назад, — говорится в отчётности.

За три месяца Tesla произвела 180,34 тысячи автомобилей, что на 76% больше, чем годом ранее. Кроме того, на 109% выросли продажи, клиентам было поставлено 184,88 тысячи электромобилей.

В отчёте компания также указала, что преодолела нехватку микросхем, от которой страдала автомобильная промышленность, за счёт «чрезвычайно быстрого перехода на новые микроконтроллеры и одновременной разработки прошивки для новых микросхем от новых поставщиков».

Ранее акции производителя электромобилей Tesla за одни сутки взлетели в цене сразу на 19,64% — до $673,58 за одну ценную бумагу. Благодаря этому американский предприниматель Илон Маск, имеющий доли в компаниях Tesla и SpaceX, 9 марта увеличил состояние на рекордные $25 млрд. Теперь состояние бизнесмена оценивается в $174 млрд, что обеспечивает ему второе место в мире после основателя Amazon Джеффа Безоса.

Столь значительные — почти на 20% — однодневные скачки акций компаний последний раз отмечались около года назад, в феврале-марте 2020 года.