«Не фанат третьей мировой»: Илон Маск ответил на критику украинской прессы Илон Маск заявил, что его план по Украине вызван боязнью третьей мировой войны

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Илон Маск

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объяснил вызвавший шквал критики план по урегулированию конфликта на Украине тем, что эскалация ситуации может привести к третьей мировой войне. Таким образом он отреагировал на негативную реакцию, которую его предложение вызвало в украинских СМИ.

Я большой фанат Украины, но не третьей мировой войны, — написал миллиардер в Twitter.

Поводом для слов Маска стало заявление украинского издания Kyiv Post, авторы которого выразили несогласие с озвученным им планом урегулирования и обвинили предпринимателя в гордости и тщеславии. Издание призвало предпринимателя остановиться и признать, что он «перестарался».

Маск ранее заявил, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением комиссии ООН. Предприниматель также предложил оставить Крымский полуостров России. При этом бизнесмен отметил, что «возможным, хотя и маловероятным исходом этого конфликта является ядерная война».

Предприниматель также сказал, что большинство жителей в восточных областях Украины составляют русские, поэтому они отдают предпочтение России. Бизнесмен также указал на то, что на любой конфликтной территории должна поддерживаться воля тех, кто там живет.