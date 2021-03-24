«Догонялки»: Клинтон огорчена успехами РФ в «вакцинной дипломатии»

https://static.news.ru/photo/5dd5e7cc-8c99-11eb-8ae1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон выразила недовольство политикой государства в сфере вакцинации. Она призвала власти проявить активность в распространении вакцин от коронавирусной инфекции в бедные страны, посетовав, что Россия и Китай значительно обогнали Штаты в этом направлении.

Я заинтригована и несколько опечалена тем, что и Россия, и Китай продвигают свои вакцины. Они используют «вакцинную дипломатию», они приходят к бедным странам и говорят: «Мы позаботимся о вас». И это заставляет Соединённые Штаты играть в догонялки. Нам необходимо вакцинировать наше население, но я не раз говорила, что нам нужно больше поставок для этого, — заявила Клинтон в интервью изданию AZ Central.

Она подчеркнула, что вакцинация граждан США является приоритетом. Но при этом власти должны делать всё возможное, чтобы поддерживать программы вакцинации по всему миру.

Вопрос вакцинации в США действительно стоит наиболее остро — Штаты лидируют в мире как по заболеваемости коронавирусом, так и по смертности. По данным Университета Хопкинса, за всё время пандемии в США зафиксировано 29 923 094 случая заражения COVID-19. А жертвами болезни стали 543 849 американцев.

Как ранее писал NEWS.ru, второй главный инфекционный советник президента Соединённых Штатов Энтони Фаучи считает, что российская вакцина от коронавируса «довольно эффективна». Эксперт отметил, что смотрел «некоторые отчёты» по российскому препарату и данные в них «выглядят весьма хорошо». При этом он не уточнил, о какой конкретно вакцине идёт речь.