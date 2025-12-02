Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 13:30

«Идет игра»: политолог о желании США вернуть России замороженные активы

Политолог Светов: не стоит верить в желание США быстрее вернуть России ее активы

Юрий Светов Юрий Светов Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Новости зарубежных СМИ о намерении США ускорить процесс возвращения замороженных активов России не заслуживают доверия, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его мнению, этой инициативе могут воспрепятствовать страны Запада, стремящиеся присвоить чужие средства.

Я сомневаюсь, что Запад поспешит отдать России замороженные активы сразу после подписания мирного договора. Идет игра в кошки-мышки. Сначала американцы говорили, что всю ответственность за использование активов должны нести европейцы. Потом они говорят, что в плане, который якобы предлагает [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru), записано, что когда окончится спецоперация и наступит перемирие, то одна часть из этих денег пойдет на восстановление Украины, а другую с чего-то получат американцы. Европа тоже играет в эту игру. Это же очень интересно — делить чужие деньги и решать, куда они пойдут, — высказался Светов.

Он отметил, что некоторые страны опасаются изымать российские активы из-за возможных судебных разбирательств. Однако, по мнению эксперта, гораздо больше политиков беспокоятся, что за этим могут последовать требования от Китая, Индии и арабских стран, которые захотят получить свои доли из хранящихся средств. Политолог добавил, что в России считают подобные действия кражей и воровством, и на это будет соответствующая реакция.

У нас тоже есть западные средства, но это такая игра, которая будет продолжаться долго, на мой взгляд. Я всегда предлагаю вспомнить, как был принят закон Джексона-Вэника о введении санкций против СССР за препятствие свободному выезду евреев. Через 40 лет, когда Советского Союза уже не было, закон отменили. Но как его отменили? Его заменили иным вариантом, но с теми же самыми санкциями, — заключил Светов.

Ранее сообщалось, что американские чиновники высказались за возврат замороженных российских активов. По данным зарубежных СМИ, это возможно только после заключения соглашения о прекращении конфликта в Украине.

