https://static.news.ru/photo/0ede03ac-435c-11ea-8de8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixar

Американская художница Свит Сесилия Данихер планирует подать в суд на компанию Disney. Девушка считает, что дизайн фургона в мультфильме «Вперёд» полностью повторяет аэрографию кузова её автомобиля.

Девушка рассказала журналистам, что компания Pixar, принадлежащая Disney, в сентябре 2018 года попросила использовать её фургон в качестве элемента своего шоу. Художница согласилась, а через год обнаружила, что фургон из мультфильма «Вперёд» очень похож на её собственный. Как пишет THR, позже режиссёр проекта связался с девушкой и извинился, что студия скрыла зачем им понадобился автомобиль с аэрографией.

По словам Свит Сесилии Данихер, в договоре со студией прописано, что компании запрещено использовать фото и видео её автомобиля вне мероприятия.

Ранее NEWS.ru писал, что студия Disney решила перевыпустить мультфильм «Бэмби» 1942 года. Приключения оленёнка снимут с использованием современной графики, анимированные персонажи будут встроены в кадры с живой природой.