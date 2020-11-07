Хиллари Клинтон: избрание Байдена — новая страница для США

https://static.news.ru/photo/df4babfa-2125-11eb-ba80-fa163e074e61_660.jpg Хиллари Клинтон Фото: Democratic National Convention/Global Look Press

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон отреагировала на сообщения о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах.

Избиратели сказали своё слово, и они решили, что Джо Байден и Камала Харрис будут нашими следующими президентом и вице-президентом. Это пара, которая способна творить историю, это отказ от [действующего президента США Дональда] Трампа, это новая страница для Америки. Спасибо всем, кто сделал это возможным. Вместе — вперёд, — написала бывший кандидат в президенты в Twitter.

Свою публикацию бывший госсекретарь сопроводила совместным портретом Байдена и Харрис.

The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president.



It's a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America.



Thank you to everyone who helped make this happen. Onward, together. pic.twitter.com/YlDY9TJONs — Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 7, 2020

Ранее ведущие американские СМИ, включая прореспубликанский телеканал Fox News, сообщили о победе Байдена на выборах, ссылаясь на результат голосования в Пенсильвании. Демократический кандидат после этого также констатировал свой успех. В штабе Трампа назвали подобные заявления поспешными, передавал NEWS.ru. Действующий президент США пообещал, что будет отстаивать свою правоту в суде.

Байдена уже поздравили ряд политиков из других стран, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября, при этом около 100 млн американцев проголосовали досрочно. В ходе подсчёта голосов Трамп несколько раз обвинил своего оппонента и его сторонников в махинациях.