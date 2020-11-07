Хиллари Клинтон: избрание Байдена — новая страница для США

https://static.news.ru/photo/df4babfa-2125-11eb-ba80-fa163e074e61_660.jpg Хиллари КлинтонФото: Democratic National Convention/Global Look Press
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон отреагировала на сообщения о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах.
Избиратели сказали своё слово, и они решили, что Джо Байден и Камала Харрис будут нашими следующими президентом и вице-президентом. Это пара, которая способна творить историю, это отказ от [действующего президента США Дональда] Трампа, это новая страница для Америки. Спасибо всем, кто сделал это возможным. Вместе — вперёд, — написала бывший кандидат в президенты в Twitter.
Свою публикацию бывший госсекретарь сопроводила совместным портретом Байдена и Харрис.
The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president.
It's a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America.
Ранее ведущие американские СМИ, включая прореспубликанский телеканал Fox News, сообщили о победе Байдена на выборах, ссылаясь на результат голосования в Пенсильвании. Демократический кандидат после этого также констатировал свой успех. В штабе Трампа назвали подобные заявления поспешными, передавал NEWS.ru. Действующий президент США пообещал, что будет отстаивать свою правоту в суде.
Байдена уже поздравили ряд политиков из других стран, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Выборы президента состоялись в США 3 ноября, при этом около 100 млн американцев проголосовали досрочно. В ходе подсчёта голосов Трамп несколько раз обвинил своего оппонента и его сторонников в махинациях.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram