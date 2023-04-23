Херш назвал главный кошмар американских СМИ перед выборами президента Журналист Херш назвал ужасом американских СМИ соперничество Байдена и Трампа на выборах

Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Джо Байден

Американские СМИ в ужасе от того, что соперником действующего президента США Джо Байдена на выборах главы государства в 2024 году может стать его предшественник Дональд Трамп, заявил RT журналист-расследователь Сеймур Херш. Он привел в пример газету New York Times, которая почти не критикует нынешнего хозяина Белого дома. Херш не исключил, что издание продолжит сотрудничать с американскими следователями после того, как NYT удалось идентифицировать военнослужащего Нацгвардии ВВС Джека Тейшейру, подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона.

Реакция The New York Times на Трампа и все эти ужасы с захватом Капитолия 6 января [2021 года], мне кажется, демонстрируют, что там твердо решили занять пробайденовскую позицию. Там очень мало критики в его адрес. <...> Нельзя удивляться тому, что NYT будет помогать ФБР как добропорядочный гражданин. <...> Я, конечно же, удивлен, но в этом нет ничего удивительного, — сказал Херш.

Ранее Трамп пообещал добиться завершения конфликта на Украине в случае своей победы на президентских выборах в 2024 году. Республиканец заверил, что сможет урегулировать этот кризис еще до официального вступления в должность.

Также Трамп обещал, что при своем возвращении в Овальный кабинет добьется полной независимости США от Китая. Экс-президент считает, что у Пекина «слишком много власти» в его стране. Нынешние отношения Трамп назвал безумными, заявив о намерениях отменить для КНР режим наибольшего благоприятствования в торговле.

Байден, в свою очередь, ранее подтвердил, что планирует баллотироваться на второй срок. Американский лидер сообщал, что уже скоро объявит о выдвижении своей кандидатуры официально.