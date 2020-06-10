В России 1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию. Президентская кампания в США тоже идёт своим чередом: 9 июня в нескольких штатах прошли предварительные голосования. Однако в штате Джорджия процесс превратился в настоящий хаос из-за ошибок организации. Ситуация в Америке позволяет судить о том, чего России следует избежать при голосовании по поправкам.

Жители Джорджии 9 июня голосовали не только за кандидатов в президенты от своих партий, но и за кандидатов в губернаторы. И если галочка за президентских избранников уже превратилась в формальность — всем ясно, что ими станут Дональд Трамп и Джо Байден, то за выдвижение кандидатом в губернаторы всё ещё идёт конкурентная схватка. Несмотря на пандемию, избиратели охотно шли на участки: протесты против полицейского насилия и неравенства подогрели их желание участвовать в политике.

Но на избирательных участках их ждали километровые очереди: некоторым пришлось стоять в них по шесть часов, ожидая возможности отдать голос. Стоит отметить, что всем избирателям штата, по утверждениям властей, были разосланы бюллетени для голосования по почте. Они могли либо заполнить и отправить их на избирательный участок, либо явиться туда лично. Многие в километровых очередях утверждали, что своего бюллетеня не получили, поэтому вынуждены были идти на участок.

Количество самих участков при этом сократилось, а пространства внутри них стало меньше. Если раньше они в основном располагались в школах, то сейчас учебные заведения оказались закрыты из-за пандемии, и избирательным комиссиям штатов пришлось искать новые помещения. Но даже если это им удавалось, участки зачастую невозможно было укомплектовать персоналом. Так как работа в избирательной комиссии в США — дело добровольное, а участвуют в этом в основном пенсионеры, на фоне пандемии желающих поработать на благо избирательной системы стало заметно меньше. Это стало причиной закрытия избирательных участков и больших очередей на тех, что ещё работали. Некоторые избиратели разворачивались и шли домой, когда видели размер очереди.

Словно этого было мало, в новом избирательном цикле в США начали обкатывать цифровые технологии голосования. В Джорджии и нескольких других штатах вместо традиционных корзин были установлены стойки для электронного голосования с тачскринами и сканером для бюллетеней. Так как должным образом проверить их не успели, на некоторых участках стойки перестали работать.

Аналогичным образом технологии подвели американцев на кокусах демократов в Айове. Впервые результаты волеизъявления на участках избирательная комиссия должна была отправлять через мобильное приложение, либо передавать по телефону. Но приложение работало со сбоями, а телефонные линии были перегружены, и участки часами не могли сообщить свои данные. Напрашивается вывод: чем меньше нововведений и цифровых элементов в процессе голосования, тем меньше и шанс, что происходящее выйдет из-под контроля.

Несмотря на то, что избиратели в Джорджии старались стоять на безопасном расстоянии друг от друга в очереди, социальная дистанция нарушалась, когда им наконец удавалось добраться до избирательных участков, так как многие из них расположились в тесных помещениях.

Проблемы с голосованием в новых условиях поднимают вопрос о легитимности намеченных на ноябрь президентских выборах. Кандидат в президенты Джо Байден призвал решить технические проблемы до того, как американцам придётся принимать куда более важно решение.

У нас осталось только несколько месяцев до того, как избиратели по всей стране снова устремятся на участки, — заявила представитель кампании Байдена Рачана Десаи Мартин. — Уже сейчас мы должны предпринять конкретные шаги, чтобы обеспечить каждому жителю Джорджии и каждому американцу его избирательные права.

В США всё ещё идут споры о том, как нужно выбирать президента, чтобы не заразиться коронавирусом. Часть экспертов выступает за то, чтобы голосовать по почте и вовсе отменить традиционные избирательные участки. Но пример Джорджии показывает, что это чревато хаосом. Если в таком формате не смог проголосовать один штат, то сложно ожидать этого от всей страны. Против почтовых выборов выступает и президент Дональд Трамп, подчёркивая, что это лишает их легитимности.

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