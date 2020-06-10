В России 1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию. Президентская кампания в США тоже идёт своим чередом: 9 июня в нескольких штатах прошли предварительные голосования. Однако в штате Джорджия процесс превратился в настоящий хаос из-за ошибок организации. Ситуация в Америке позволяет судить о том, чего России следует избежать при голосовании по поправкам.

Жители Джорджии 9 июня голосовали не только за кандидатов в президенты от своих партий, но и за кандидатов в губернаторы. И если галочка за президентских избранников уже превратилась в формальность — всем ясно, что ими станут Дональд Трамп и Джо Байден, то за выдвижение кандидатом в губернаторы всё ещё идёт конкурентная схватка. Несмотря на пандемию, избиратели охотно шли на участки: протесты против полицейского насилия и неравенства подогрели их желание участвовать в политике.

Но на избирательных участках их ждали километровые очереди: некоторым пришлось стоять в них по шесть часов, ожидая возможности отдать голос. Стоит отметить, что всем избирателям штата, по утверждениям властей, были разосланы бюллетени для голосования по почте. Они могли либо заполнить и отправить их на избирательный участок, либо явиться туда лично. Многие в километровых очередях утверждали, что своего бюллетеня не получили, поэтому вынуждены были идти на участок.

This drone footage shows a long line of voters waiting to cast ballots in Atlanta on Tuesday. Georgia election officials, poll workers and voters have reported major trouble with voting in Atlanta and elsewhere.



Read the latest. https://t.co/wRnW8f5tng pic.twitter.com/BVU9J9CF79 — The New York Times (@nytimes) June 9, 2020

Количество самих участков при этом сократилось, а пространства внутри них стало меньше. Если раньше они в основном располагались в школах, то сейчас учебные заведения оказались закрыты из-за пандемии, и избирательным комиссиям штатов пришлось искать новые помещения. Но даже если это им удавалось, участки зачастую невозможно было укомплектовать персоналом. Так как работа в избирательной комиссии в США — дело добровольное, а участвуют в этом в основном пенсионеры, на фоне пандемии желающих поработать на благо избирательной системы стало заметно меньше. Это стало причиной закрытия избирательных участков и больших очередей на тех, что ещё работали. Некоторые избиратели разворачивались и шли домой, когда видели размер очереди.

Словно этого было мало, в новом избирательном цикле в США начали обкатывать цифровые технологии голосования. В Джорджии и нескольких других штатах вместо традиционных корзин были установлены стойки для электронного голосования с тачскринами и сканером для бюллетеней. Так как должным образом проверить их не успели, на некоторых участках стойки перестали работать.

Аналогичным образом технологии подвели американцев на кокусах демократов в Айове. Впервые результаты волеизъявления на участках избирательная комиссия должна была отправлять через мобильное приложение, либо передавать по телефону. Но приложение работало со сбоями, а телефонные линии были перегружены, и участки часами не могли сообщить свои данные. Напрашивается вывод: чем меньше нововведений и цифровых элементов в процессе голосования, тем меньше и шанс, что происходящее выйдет из-под контроля.

Несмотря на то, что избиратели в Джорджии старались стоять на безопасном расстоянии друг от друга в очереди, социальная дистанция нарушалась, когда им наконец удавалось добраться до избирательных участков, так как многие из них расположились в тесных помещениях.

Проблемы с голосованием в новых условиях поднимают вопрос о легитимности намеченных на ноябрь президентских выборах. Кандидат в президенты Джо Байден призвал решить технические проблемы до того, как американцам придётся принимать куда более важно решение.

У нас осталось только несколько месяцев до того, как избиратели по всей стране снова устремятся на участки, — заявила представитель кампании Байдена Рачана Десаи Мартин. — Уже сейчас мы должны предпринять конкретные шаги, чтобы обеспечить каждому жителю Джорджии и каждому американцу его избирательные права.

В США всё ещё идут споры о том, как нужно выбирать президента, чтобы не заразиться коронавирусом. Часть экспертов выступает за то, чтобы голосовать по почте и вовсе отменить традиционные избирательные участки. Но пример Джорджии показывает, что это чревато хаосом. Если в таком формате не смог проголосовать один штат, то сложно ожидать этого от всей страны. Против почтовых выборов выступает и президент Дональд Трамп, подчёркивая, что это лишает их легитимности.