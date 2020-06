Жители Джорджии 9 июня голосовали не только за кандидатов в президенты от своих партий, но и за кандидатов в губернаторы. И если галочка за президентских избранников уже превратилась в формальность — всем ясно, что ими станут Дональд Трамп и Джо Байден, то за выдвижение кандидатом в губернаторы всё ещё идёт конкурентная схватка. Несмотря на пандемию, избиратели охотно шли на участки: протесты против полицейского насилия и неравенства подогрели их желание участвовать в политике.

Но на избирательных участках их ждали километровые очереди: некоторым пришлось стоять в них по шесть часов, ожидая возможности отдать голос. Стоит отметить, что всем избирателям штата, по утверждениям властей, были разосланы бюллетени для голосования по почте. Они могли либо заполнить и отправить их на избирательный участок, либо явиться туда лично. Многие в километровых очередях утверждали, что своего бюллетеня не получили, поэтому вынуждены были идти на участок.