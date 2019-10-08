https://static.news.ru/photo/3df75f9c-e9c7-11e9-922b-fa163e074e61_660.jpg Джон Хантсман Фото: Сергей Булкин/News.ru

Соединённым Штатам необходимо налаживать отношения с теми, кто будет определять политику России в будущем, считает бывший американский посол в РФ Джон Хантсман. Он критически отозвался о традиционном подходе к двусторонним отношениями и отметил, что Вашингтону в работе с Москвой мешает страх.

Дипломат пояснил, что страх оказывает парализующий эффект, диктует подходы, что мешает американской администрации сформировать политический курс, эффективнее продвигающий национальные интересы. Хантсман полагает, что нынешнее отчуждение между Москвой и Вашингтоном ограничит возможности стран для стратегического взаимодействия в будущем.

Кроме того, экс-посол обратил внимание на то, что под односторонние санкции против РФ подпадают около 850 физических лиц и организаций. При этом никакого анализа эффективности рестрикций не ведётся, что лишает США возможности определять результаты, которых они хотят добиться, передаёт The Wall Street Journal .

Ранее News.ru писал, что 3 октября Хантсман завершил свою миссию в Москве и улетел в Соединённые Штаты. 6 августа он подал заявление об отставке президенту.