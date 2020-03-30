https://static.news.ru/photo/4851aa0e-7312-11ea-8bc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

Белый дом сообщил, что штат Иллинойс получит 300 тысяч защитных масок типа N95, однако вместо этого власти прислали обычные хирургические маски, заявил губернатор региона Джей Роберт Притцкер.

На сегодняшний день число заражённых коронавирусом в Иллинойсе перевалило за 5000 человек, 73 пациента скончались.

Я не могу достаточно акцентировать, насколько нам нужно, чтобы федеральное правительство активизировало и увеличило размер своих поставок в Иллинойс и, честно говоря, по всей стране, — приводит слова политика CNN.

Ранее NEWS.ru писал, что в Нью-Йорк из Шанхая доставили первую партию товаров медицинского назначения. Поставки были организованы командой администрации президента США под руководством советника и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.