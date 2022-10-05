Госдолг США впервые превысил $31 трлн Минфин США: госдолг впервые превысил $31 трлн

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Минфин США заявил, что государственный долг страны впервые в истории превысил $31 трлн. К 3 октября он составил $31 трлн 123 млрд 887 млн 781 тысячу 401 и 34 цента, сообщается на сайте финансового ведомства.

Держателями большей части долговых обязательств остаются частные лица. Их доля превышает $24 трлн. Зарубежным правительствам Соединенные Штаты должны почти $7 трлн.

Обслуживание долга для Вашингтона, по сообщениям местных СМИ, становится все более затратной задачей в условиях растущих ставок.

Ранее стало известно, что развитие госдолга внутри страны является совершенно обычным инструментом, поскольку государство таким образом получает средства от населения и вкладывает их в развитие промышленности и экономики, а население приобретает финансовый инструмент вложения денег, заявил в разговоре с NEWS.ru экономист Михаил Беляев.