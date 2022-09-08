«Долг России всего 20%»: экономист позитивно оценил долговую инициативу ЦБ Экономист Беляев: Развитие госдолга внутри страны — это совершенно обычный инструмент

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Развитие госдолга внутри страны является совершенно обычным инструментом, поскольку государство таким образом, получает средства от населения и вкладывает их в развитие промышленности и экономики, а население приобретает финансовый инструмент вложения денег, заявил в разговоре с NEWS.ru экономист Михаил Беляев. По его словам, развитие государственного долга по облигациям, это дело вполне плодотворное и с точки зрения государства, и с точки зрения будущих инвесторов.

Развитие госдолга внутри страны, это совершенно обычный инструмент, которым пользуются все страны капиталистического толка. Таким образом государство получает средства от населения и применят их в виде инвестиционного капитала, для развития промышленности и экономики, — заявил экономист.

Собеседник пояснил, что для присоединения к Евросоюза, внутренний долг государства желающего это сделать не должен превышать 60% от ВВП, когда показатели России находятся в районе 20%. Как добавил Беляев, в рамках значений, требуемых Евросоюзом, экономика страны считается устойчивой.

Еще надо понимать, что у России очень маленькая сумма внутреннего долга, в районе 20% ВВП. Для понимания, в Европейском Союзе при приеме членов предъявляются требование о не превышении внутреннего долга больше 60% от ВВП, — сказал он.

Спикер добавил, что развитие подобного инструмента в России — «это дело вполне плодотворное» и с точки зрения государства, и с точки зрения будущих инвесторов.

Ранее Bloomberg со ссылкой на отчет для правительства РФ сообщил, что экономика России в будущем рискует столкнуться с более серьезными последствиями из-за санкций западных стран. Авторы издания отмечают, что в 2023 году экономический спад будет еще более серьезным, чем сразу после введения санкций, и у России нет хороших сценариев развития.