Госдепартамент США наймет специального сотрудника для работы с Украиной Госдеп США примет на работу советника по вопросам правопорядка для работы на Украине

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Госдепартамент США объявил о поиске сотрудника на должность старшего советника по вопросам правопорядка для работы на Украине. Ему предстоит консультировать МВД Украины по методам работы, стандартам укомплектования штата, а также касательно развития и реформирования спецподразделений, сообщает RT.

Советник также будет оценивать потребности украинских правоохранительных органов в «оборудовании» (каком именно, не уточняется) и контролировать его безвозмездную поставку. Кроме того, в его обязанности входит консультирование и правительства Украины в вопросах подготовки и реализации системной, организационной, правовой и регуляторной реформ в правоохранительной сфере.

Основная цель работы советника — оказание Украине помощи «в достижении европейских и международных стандартов в сфере правоохранительной деятельности в рамках подготовки к интеграции в Евросоюз». Для этого планируется содействие в модернизации, а также повышении потенциала правоохранительных органов и институтов уголовного правосудия Украины.

Предполагается, что советник будет постоянно находиться в американском посольстве в Киеве. В качестве альтернативных вариантов размещения называют Польшу, Германию или США, но с частыми командировками на Украину.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне обеспокоены положением украинских войск. Чтобы помочь им всем необходимым, в США работают «в режиме 24/7». Он подчеркнул, что в США «полны решимости» обеспечить Киев всем, что ему нужно, что позже может помочь укреплению украинских позиций «на любых переговорах, когда они случатся».