В посте в Twitter Ортэгус написала , что огорчена известиями о гибели мужчин, женщин и детей в Идлибе.

Distressed by news of more men, women, and children killed overnight in #Idlib . Another ceasefire broken, more innocent civilians paying the price. We condemn this violence in the strongest terms and, once again, call on #Russia and Assad to stop these brutal attacks.