Госдеп заявил, что уход России из Сирии не является целью США

https://static.news.ru/photo/47856570-b4fd-11ea-b38d-fa163e074e61_660.jpg Джеймс Джеффри Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/GlobalLookPress

Спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри заявил, что уход России из Сирии и отставка президента Башара Асада не являются целью для Вашингтона.

Мы не требуем полной победы. Мы не говорим, что Асад должен уйти. <...> Мы также не говорим, что уйти должны россияне, — привели слова дипломата «Известия».

Он отметил, что американская сторона хотела бы ухода России из САР, но не добивается этого. Он также сообщил, что США не планируют покидать Сирию и новые санкции против Дамаска направлены на ослабление окружения Башара Асада.

Джеймс Джеффри подчеркнул, что США хотят «причинить боль окружению Асада», однако не намерены развалить экономику республики.

Отмечается, что новые санкции против Дамаска в рамках «закона Цезаря» ограничивают президента Башара Асада и его супругу Асму, а также 16 компаний из Сирии, две из которых находятся в Австрии, ещё одна — в Канаде.

Ранее NEWS.ru писал, что США проводят целенаправленную политику, направленную на подрыв влияния России в арабском мире. Накануне Белый дом отказался сотрудничать с Кремлём по мирному урегулированию в Ливии.