Госдеп заявил о нежелании давить на Украину по поводу вступления в НАТО

Госдепартамент США заявил о том, что страна не будет давить на Украину в контексте вступления в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В Госдепартаменте считают , что «суверенные государства имеют право выбирать свои альянсы».

Мы не будем комментировать позицию других членов НАТО, но мы постоянно заявляем, что суверенные государства имеют право выбирать свои альянсы и принимать собственные решения о безопасности. И мы говорили, что мы не будем давить на Украину или любую другую страну, чтобы та вступила или не вступила в НАТО, — приводит агентство комментарий внешнеполитического ведомства.

Президент России Владимир Путин говорил, что вступление Украины в НАТО является прямой угрозой безопасности России. А учения с иностранцами, которые проходят на территории страны, служит прикрытием для быстрого наращивания сил в регионе.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что решение отказать Украине и Грузии во вступлении в НАТО было правильным. Он добавил, что этот вопрос не стоял и до сих пор не стоит на повестке. Он также добавил, что перспективы вступления Украины, Грузии и Молдавии в Евросоюз — это не тот вопрос, о котором сейчас идёт речь.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна готова к обсуждению вопроса о вступлении в НАТО. По словам главы государства, большинство людей в стране выступают за вступление в Североатлантический альянс. Причиной этому, по мнению политика, стало изменение ситуации в мире.