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Госдеп США вызвал временного поверенного в делах России

08:11, 24 апреля 2021
Фото: AgnosticPreachersKid/wikimedia.org

Временный поверенный в делах России в США был вызван в Госдепартамент. В ходе встречи он отверг обвинения Вашингтона в адрес Москвы. Об этом сообщается в Twitter посольства РФ.

Сегодня временный поверенный в делах России использовал встречу в Госдепартаменте, чтобы решительно отвергнуть необоснованные обвинения в адрес России в дестабилизирующих действиях в евро-атлантическом пространстве, — говорится в сообщении дипмиссии.

 

В Госдепе, в свою очередь, указали, что временный поверенный в делах РФ был вызван для выражения обеспокоенности действиями России в указанном регионе, а также для выражения Вашингтоном полной поддержки Чехии.

Ранее сообщалось, что посол США в России Джон Салливан покинул Москву 22 апреля. При этом, как отметили в МИД РФ, Вашингтон никак не прокомментировал отъезд дипломата. Съездить домой послу посоветовал 16 апреля глава российского МИД Сергей Лавров. Он указал, что Салливану следует отправиться в Вашингтон «и провести там подробные, серьёзные консультации».

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