Госдеп США вызвал временного поверенного в делах России

https://static.news.ru/photo/78a83b8c-a4bc-11eb-b286-96000091f725_660.jpg Фото: AgnosticPreachersKid/wikimedia.org

Временный поверенный в делах России в США был вызван в Госдепартамент. В ходе встречи он отверг обвинения Вашингтона в адрес Москвы. Об этом сообщается в Twitter посольства РФ.

Сегодня временный поверенный в делах России использовал встречу в Госдепартаменте, чтобы решительно отвергнуть необоснованные обвинения в адрес России в дестабилизирующих действиях в евро-атлантическом пространстве, — говорится в сообщении дипмиссии.

Today, the Russian ChargÃ© d'Affaires used the meeting in @StateDept to strongly reject groundless allegations against @Russia on destabilizing actions across the Euro-Atlantic area.



https://t.co/1eKJz065uq pic.twitter.com/zV1ex5QWnx — Russian Embassy in USA (@RusEmbUSA) April 23, 2021

В Госдепе, в свою очередь, указали, что временный поверенный в делах РФ был вызван для выражения обеспокоенности действиями России в указанном регионе, а также для выражения Вашингтоном полной поддержки Чехии.

Today, @StateDept summoned the Russian ChargÃ© d'Affaires to express concern over the destabilizing actions Russia continues to carry out across the Euro-Atlantic area, including on Alliance territory, and demonstrate our full support for the Czech Republic. — DoS Europe and Eurasia (@StateEUR) April 23, 2021

Ранее сообщалось, что посол США в России Джон Салливан покинул Москву 22 апреля. При этом, как отметили в МИД РФ, Вашингтон никак не прокомментировал отъезд дипломата. Съездить домой послу посоветовал 16 апреля глава российского МИД Сергей Лавров. Он указал, что Салливану следует отправиться в Вашингтон «и провести там подробные, серьёзные консультации».