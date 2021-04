Госдеп США вызвал временного поверенного в делах России

Today, the Russian Chargé d'Affaires used the meeting in @StateDept to strongly reject groundless allegations against @Russia on destabilizing actions across the Euro-Atlantic area. https://t.co/1eKJz065uq pic.twitter.com/zV1ex5QWnx

В Госдепе, в свою очередь, указали, что временный поверенный в делах РФ был вызван для выражения обеспокоенности действиями России в указанном регионе, а также для выражения Вашингтоном полной поддержки Чехии.