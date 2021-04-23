Госдеп США вызвал временного поверенного в делах России

Временный поверенный в делах России в США был вызван в Госдепартамент. В ходе встречи он отверг обвинения Вашингтона в адрес Москвы. Об этом сообщается в Twitter посольства РФ.
Сегодня временный поверенный в делах России использовал встречу в Госдепартаменте, чтобы решительно отвергнуть необоснованные обвинения в адрес России в дестабилизирующих действиях в евро-атлантическом пространстве, — говорится в сообщении дипмиссии.
В Госдепе, в свою очередь, указали, что временный поверенный в делах РФ был вызван для выражения обеспокоенности действиями России в указанном регионе, а также для выражения Вашингтоном полной поддержки Чехии.
Ранее сообщалось, что посол США в России Джон Салливан покинул Москву 22 апреля. При этом, как отметили в МИД РФ, Вашингтон никак не прокомментировал отъезд дипломата. Съездить домой послу посоветовал 16 апреля глава российского МИД Сергей Лавров. Он указал, что Салливану следует отправиться в Вашингтон «и провести там подробные, серьёзные консультации».