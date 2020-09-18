Госдеп: США продолжат диалог с РФ несмотря на ситуацию вокруг Белоруссии

https://static.news.ru/photo/47877f9c-f9c5-11ea-9e52-fa163e074e61_660.jpg Вашингтон Фото: David Mark/Pixabay

Ситуация, сложившаяся вокруг Белоруссии, никак не повлияет на диалог между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

По его словам, у Штатов «должны быть отношения с Россией». Об этом он сказал в ходе выступления в Атлантическом совете.

Даже если мы по многим вопросам не согласны, всегда есть другие вопросы, которые США и Россия должны обсуждать, — заявил Кент.

Он отметил, что в список таких вопросов входят в том числе северокорейская тема, контроль над вооружениями и многое другое, передаёт РИА Новости.

И мы продолжим этот диалог, — подытожил он.

Кент подчеркнул, что Вашингтон, в отличие от Москвы, не признаёт результаты прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборов. В связи с этим США планируют ввести санкции в отношении Минска.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Соединённые Штаты и Евросоюз надеются вместе объявить о санкциях против Белоруссии в начале или середине следующей недели. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, выступая в Атлантическом совете.