Госдеп: США продолжат диалог с РФ несмотря на ситуацию вокруг Белоруссии

Ситуация, сложившаяся вокруг Белоруссии, никак не повлияет на диалог между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.
По его словам, у Штатов «должны быть отношения с Россией». Об этом он сказал в ходе выступления в Атлантическом совете.
Даже если мы по многим вопросам не согласны, всегда есть другие вопросы, которые США и Россия должны обсуждать, — заявил Кент.
Он отметил, что в список таких вопросов входят в том числе северокорейская тема, контроль над вооружениями и многое другое,
И мы продолжим этот диалог, — подытожил он.
Кент подчеркнул, что Вашингтон, в отличие от Москвы, не признаёт результаты прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборов. В связи с этим США планируют ввести санкции в отношении Минска.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Соединённые Штаты и Евросоюз надеются вместе объявить о санкциях против Белоруссии в начале или середине следующей недели. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, выступая в Атлантическом совете.
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