Госдеп США призвал прекратить огонь в Карабахе

https://static.news.ru/photo/52930200-0742-11eb-afdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган провёл телефонные переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, следует из сообщения американского Госдепартамента.

В ходе разговора замглавы Госдепа призвал стороны к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе и возвращению к переговорному процессу под эгидой Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), говорится в сообщении.

Биган призвал стороны согласиться на немедленное прекращение огня и возобновить переговоры при содействии сопредседателей Минской группы, — заявила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.