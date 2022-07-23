Госдеп США сообщил о гибели двух американцев на Украине ABC: Госдеп США подтвердил данные о гибели на Украине двух американцев

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Госдепартамент США подтвердил информацию о недавней гибели во время боевых действий на Украине двух американских граждан. При этом имена погибших названы не были. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на пожелавшего остаться неизвестным представителя внешнеполитического ведомства.

Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в районе Донбасса на Украине, — сказал представитель Госдепартамента.

Он также добавил, что американские власти находятся в контакте с семьями погибших и оказывают всю возможную консульскую поддержку. От других комментариев в ведомстве отказались «из уважения к семьям в это непростое время».

Телеканал также не назвал имена погибших. Там лишь отметили, что американцы, предположительно, участвовали в боевых действиях на стороне Украины.

Весной на Украине погиб первый гражданин США — Вилли Джозеф Кэнсел. Позднее в Госдепе подтвердили смерть второго американца — 52-летнего Стивена Забельски. Он погиб во время боевых действий неподалеку от села Дорожнянка. Забельски проживал в американском штате Нью-Йорк. На родине у погибшего американца остались супруга и пять приёмных детей.