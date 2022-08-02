Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии ракет Patriot Госдеп одобрил возможную продажу Саудовской Аравии ракет Patriot на сумму в $3 млрд

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Государственный департамент США одобрил возможную сделку по продаже Саудовской Аравии ракет Patriot и сопутствующего оборудования. Об этом сообщило американское агентство по оборонному сотрудничеству, передает РИА Новости. Сделка оценивается в $3 млрд.

По информации ведомства, Саудовская Аравия запросила у США 300 ракет означенного типа.

Госдепартамент вынес определение <...>, одобряющее возможную продажу правительству Саудовской Аравии усовершенствованных тактических баллистических ракет PATRIOT MIM-104E и сопутствующего оборудования по стоимости примерно $3,05 млрд, — говорится в заявлении.

Действующее в структуре Пентагона агентство направило уведомление в конгресс. По заверению военных, продажа не окажет негативного влияния на боеготовность ВС США.

Ранее госсекретарь США Блинкен рассказал, в каком случае США могут применить ядерное оружие.