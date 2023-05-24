Госдеп США обвинил Россию в нарушении зерновой сделки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube, официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил о нарушении Россией условий зерновой сделки. Он указал, что Россия отказывается пускать суда в один из трех портов, через которые продовольствие экспортируется из Украины.

Миллер отметил, что такие действия России являются явным нарушением ее обязательств в рамках черноморской зерновой инициативы и продолжают создавать препятствия этой инициативе.

Однако администрация США пока не подтвердила свое намерение выполнять свои обязательства, которые были возложены на нее в рамках сделки. Миллер призвал Россию прекратить удерживать глобальные поставки продовольствия в заложниках и отметил, что такие действия могут привести к росту цен и ухудшению доступности продуктов питания для уязвимых слоев населения.

Ранее МИД России сообщил, что зерновая сделка продлена до 17 июля 2023 года включительно. В ведомстве назвали пять ключевых задач, которые должны быть решены к этой дате, в противном случае Москва откажется от дальнейшей пролонгации соглашения.

В свою очередь официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил в интервью «Известиям», что Евросоюз не станет переподключать российские банки к системе SWIFT. Это относится в том числе к Россельхозбанку.