Госдеп США будет следить за «представляющим угрозу» альянсом Китая и России Конгрессмены обязали Госдеп составить доклад о масштабах помощи КНР России

Энди Барр / Фото Ting Shen - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Палата представителей США поддержала законопроект, который требует от госдепартамента периодически готовить отчёты о помощи России со стороны Китая, заявил конгрессмен-республиканец Энди Барр, передаёт «Интерфакс». Документ отправился на рассмотрение в сенат.

Альянс Китая и России представляет угрозу США и нашим союзникам. Я представил законопроект, который обязывает госдепартамент США предоставлять Конгрессу постоянные отчеты с подробным описанием поддержки Китаем России (...) Сегодня Палата представителей проголосовала за мой законопроект, — написал Барроу в соцсетях.

Согласно процедуре, одобренный законопроект отправляется на рассмотрение в сенат.

Ранее политолог Валерий Коровин заявил, что Китай не станет поддерживать антироссийскую политику США, так как в Пекине ориентируются на строительство многополярного мира. Он подчеркнул, что китайские власти не согласны с единоличным доминированием Штатов по всему миру. По его мнению, Китай будет поддерживать Россию, так как Москва является основным инициатором строительства многополярного мира.

Как стало известно, замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн заявил, что Китай намерен продолжить укреплять стратегическое сотрудничество с Россией. По его словам, Пекин будет защищать общие интересы двух стран вне зависимости от изменений международной ситуации.