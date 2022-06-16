Госдеп прокомментировал сообщение о взятых в плен наёмниках под Харьковом

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о взятии в плен американских наёмников под Харьковом. По его словам, ведомство внимательно следит за ситуацией с двумя гражданами США, которые предположительно попали в плен к российским военным. Слова Прайса цитирует телеканал CNN.

Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с украинскими властями... Из соображений конфиденциальности у нас нет дальнейших комментариев, — сказал дипломат.

Другой представитель властей США, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Белый дом в курсе о взятых в плен гражданах США, но достоверность этого пока подтвердить не может.

Я не могу подтвердить эти сообщения. Мне стало об этом известно только перед тем, как я пришел сюда. Мы приложим все силы, чтобы проследить за этим, — сказал Кирби, добавив, что американские власти приложат все усилия по возвращению своих граждан домой.

Также Кирби напомнил, что США против участия своих граждан в боевых действиях на Украине.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что двое бывших военнослужащих из США попали в российский плен в ходе специальной военной операции на Украине. Издание также раскрыло инициалы военных и предположительное место, где бойцы были взяты в плен.