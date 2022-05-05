Госдеп признал соблюдение Россией СНВ-3

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Власти США считают, что Москва по-прежнему соблюдает Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). При этом для Вашингтона усилия в данной сфере имеют решающее значение, говорится в письменном заявлении американского дипломата Брюса Тёрнера, который курирует вопросы контроля над вооружениями.

Нераспространение остаётся одним из основных интересов с точки зрения национальной безопасности. Это ключ к достижению конечной цели — мира без ядерного оружия при понимании того, что продвижение должно учитывать имеющиеся на сегодняшний день вызовы в сфере безопасности и что двигаться можно только последовательно при проведении эффективных проверок, — сказано в документе, опубликованном на сайте комитета по иностранным делам сената Конгресса США.

В рамках его деятельности прошли слушания, на которых Тёрнер был назначен на пост постоянного представителя США на Конференции по разоружению.

Россия по-прежнему соблюдает новый ДСНВ. По линии «пятёрки» КНР также признала необходимость взаимодействия с Соединёнными Штатами с целью снижения рисков и диалога по укреплению стабильности, — отмечается в заявлении Тёрнера.

Договор СНВ-3 был подписан между Россией и США в 2010 году. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон пролонгировали его на максимально возможные пять лет — до 2026 года.

Ранее Посол России в США Анатолий Антонов заявил о важности сохранения договора о контроле над ядерным вооружением СНВ-3. Он назвал этот документ «золотым стандартом стратегической стабильности».