https://static.news.ru/photo/3e066096-d3e7-11e9-9a50-fa163e074e61_660.jpg Алла Бут Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Власти Соединённых Штатов Америки позволили супруге и дочери содержащегося в тюрьме штата Иллинойс Виктора Бута два дополнительных свидания в неделю, сообщила жена осуждённого Алла Бут.

Госдеп США пошёл навстречу, и нам выделили два дополнительных дня. При этом нам предложили на выбор эти дни, — цитирует женщину ТАСС .

По её словам, они смогут общаться с главой семейства кроме субботы и воскресенья ещё и в среду и четверг. Таким образом, родственники Бута смогут четыре раза в неделю видеть его в течение полутора месяцев пребывания в США. Россиянин содержится в тюрьме «Марион».

Как ранее писал News.ru, Бут заявил, что не намерен заключать никаких сделок для своего освобождения. Свою вину он отрицает.