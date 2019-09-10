https://static.news.ru/photo/2d49dd9e-d399-11e9-a65c-fa163e074e61_660.jpg Супруга Виктора Бута Алла Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Семья отбывающего срок в тюрьме Виктора Бута прилетела в Нью-Йорк, чтобы впервые в 2012 года встретиться с ним.

Алла Бут сообщила, что проведёт 10 сентября пресс-конференцию в здании Генконсульства РФ в Нью-Йорке. Предположительно, встреча состоится 16-17 октября в тюрьме в штате Иллинойс, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, российские дипломаты посетили гражданку РФ Марию Бутину, отбывающую наказание в тюрьме города Таллахасси в штате Флорида. Девушка выразила надежду на скорейшее возвращение в Россию. Бутина не жалуется на здоровье и условия содержания в пенитенциарном учреждении, сказано в сообщении посольства России в США.