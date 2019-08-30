https://static.news.ru/photo/1dcc0ce0-cd43-11e9-aa8a-fa163e074e61_660.jpg Мария Бутина Фото: : Alexandria Sheriff's Office/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские дипломаты посетили гражданку РФ Марию Бутину, отбывающую наказание в тюрьме города Таллахасси в штате Флорида. Девушка выразила надежду на скорейшее возвращение в Россию.

Бутина не жалуется на здоровье и условия содержания в пенитенциарном учреждении, сказано в сообщении посольства России в США, размещённом в соцсети Facebook .

Соотечественница держится стойко, поблагодарила всех неравнодушных к её судьбе граждан за оказываемую поддержку, — уточнили в дипмиссии.

Дипломаты подчеркнули, что продолжат обеспечивать соблюдение прав и законных интересов россиянки. Сотрудники посольства проследят за тем, чтобы процесс депортации Бутиной в Россию прошёл без задержек.

Ранее News.ru писал, что Мария Бутина сможет улететь в Москву уже 26 октября. Об этом сообщил правозащитник Александр Ионов, который помогает её семье. Он пояснил, что адвокатам удалось добиться отмены трёхмесячного пребывания россиянки в США после выхода на свободу.