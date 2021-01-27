Госдеп: мир нуждается в лидерстве Вашингтона

https://static.news.ru/photo/67f3bda4-60b8-11eb-922f-fa163e074e61_660.jpg Фото: AgnosticPreachersKid/wikipedia.org

Международное сообщество нуждается в лидерстве Соединённых Штатов Америки, так как их направляющая роль позволит человечеству лучше справляться с глобальными вызовами, заявил новый глава Госдепа Энтони Блинкен.

Дипломат считает, что США по-прежнему обладают самым мощным потенциалом на планете для мобилизации других государстве «ради общего блага».

Мир нуждается в руководящей роли Америки, и мы её будем играть, потому что мир гораздо более вероятно сможет решать проблемы и справляться с вызовами вместе с США, — цитирует госсекретаря официальная страница ведомства в социальной сети Twitter.

Live Now! @SecBlinken hosts a press conference at the U.S. Department of State. https://t.co/nsyvG5Hwmd — Department of State (@StateDept) January 27, 2021

Блинкен уверен, что сейчас все следят, сможет ли Белый дом «исцелить свою нацию», использовать диалог, а не силу при контактах с союзниками и партнёрами, чтобы противостоять пандемии нового коронавируса, экономическому кризису, изменению климата и угрозам для демократии.

На предварительных слушаниях по утверждению своей кандидатуры чиновник высказался за серьёзное отношение Вашингтона к вызовам со стороны Москвы. При этом Блинкен отметил, что администрация президента Джо Байдена намерена продлить единственный оставшийся договор с Россией — ДСНВ. Блинкен является давним соратником Байдена. Они познакомились в 2002 году в аппарате демократической фракции комитета сената по международным отношениям. Затем новый глава Госдепа работал первым заместителем президента США по национальной безопасности, а также первым заместителем госсекретаря.

Ранее NEWS.ru сообщал, что замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва представит Вашингтону свои предложения по мораторию на ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) после завершения формирования команды нового президента США Джо Байдена. В частности, в МИД ожидают назначения сотрудников, занимающихся вопросами контроля над вооружениями.