Горит кафе Wendy’s, около которого полицейские застрелили афроамериканца

https://static.news.ru/photo/eddd69aa-adfe-11ea-9c93-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Global Look Press

Протестующие в Атланте из-за гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса, подожгли ресторан сети быстрого питания, около которого мужчину задержали полицейские. Находились ли внутри люди, неизвестно.

Отмечается, что и пожарных возникают проблемы с доступом к зданию, так как дороги перекрыты демонстрантами. Горят также деревья и кусты рядом со зданием закусочной, неподалёку расположена бензозаправка. Очевидцы утверждают, что полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы пожарные смогли подойти к горящему зданию.

This was as intense as it got: Atlanta Police fired tear gas to clear the way for the fire department to quell the flames at the Wendyâs on 125 University Avenue. pic.twitter.com/11rHD8HcqL — Mr. LaFlare (@PictureMane) June 14, 2020

Митингующие подожгли именно то кафе, сотрудники которого позвонили в полицию и пожаловались на то, что неизвестный мужчина спит в машине рядом с закусочной, передаёт International Business Times.

После проверки на состояние алкогольного опьянения, давшей положительный результат, между полицейскими и 27-летним афроамериканцем произошла перепалка, он выхватил электрошокер у одного из стражей порядка и попытался бежать, но ему выстрелили в ногу. Брукс умер после операции в больнице.

Как писал NEWS.ru ранее, глава полиции города Атланта в США Эрика Шилдс подала в отставку после гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса вследствие действий полицейских. Об этом сообщила мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс на пресс-конференции.