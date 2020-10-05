Главный инфекционист США считает, что состояние Трампа может ухудшиться

https://static.news.ru/photo/20a519be-07a0-11eb-9ab9-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Состояние заболевшего коронавирусом президента США Дональда Трампа может ухудшиться на фоне обратной динамики, которая наблюдается у многих выздоравливающих пациентов, перенёсших COVID-19, считает главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

По его словам, проблема заключается в том, что американский лидер до сих пор находится на достаточно ранней стадии заболевания.

И не секрет, что, если вы посмотрите на клиническое течение у людей, иногда на пятом—восьмом дне может начаться обратная динамика, — отметил он.

При этом специалист подчеркнул, что такое развитие событий маловероятно, добавив, что прибывший в Белый дом после выписки из госпиталя Трамп выглядел очень хорошо, передаёт CNN.

Как писал NEWS.ru, профессор Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Рейнер заявил, что при лечении президента США применялась комбинация трёх препаратов. По его словам, хозяин Белого дома может быть «единственным пациентом на планете», который лечился одновременно «Ремдесивиром», «Дексаметазоном» и коктейлем из антител.

2 октября у президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп был выявлен коронавирус.