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Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США 28 марта арестовали 29-летнего гражданина России Максима Бойко. В Штаты мужчина приехал в январе вместе с супругой, при себе у него было $20 тысяч наличными.

Сотрудникам таможни россиянин заявил, что средства получил от сдачи недвижимости в РФ в аренду и благодаря инвестициям в биткоин. По мнению сотрудников ФБР, в реальности задержанный отмывает деньги для других...