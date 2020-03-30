Новая вспышка коронавируса нового типа в Соединённых Штатах может произойти осенью 2020 года, но власти будут к ней готовы, считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
По словам инфекциониста, вирус носит цикличный характер и легко передаётся между людьми, так что есть основания полагать, что он придёт во второй раз через полгода. Но к тому моменту в стране должны будут существовать эффективные методики его выявления и борьбы с ним,
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что государство готово ко второй волне заболеваемости.
Мы готовы. Надеюсь, этого не произойдёт, но мы готовы, — заявил американский лидер.
Как писал NEWS.ru ранее, по информации на утро 31 марта, в мире в настоящее время коронавирусной инфекцией нового типа заразились 770 520 человек, из них 36 942 пациента скончались. Указанные сведения СМИ получили из официальных данных стран, в которых есть подтверждённые случаи заражения COVID-19. На данный момент «лидером» по количеству заболевших являются Соединённые Штаты Америки.
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