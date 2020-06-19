Главный инфекционист США назвал способ избежать второй волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/1ac8ef06-b23d-11ea-8181-fa163e074e61_660.jpg Энтони Фаучи Фото: Michael Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Pres

Наращивание тестирования на COVID-19 и отслеживания распространения инфекции может помочь избежать второй волны заболевания. Такое мнение высказал главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Он подчеркнул, что если соблюдать рекомендуемые меры предосторожности, тогда новая вспышка осенью «не станет неизбежной», передаёт «Интерфакс».

Один из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом добавил, что несмотря на всплески заражения COVID-19 в некоторых штатах говорить о том, что на Америку уже обрушилась вторая волна, нельзя. Это, отметил он, по-прежнему первая волна.

Соединённые Штаты являются рекордсменом по числу заболевших коронавирусом в мире. За время пандемии там зарегистрировали около 2,2 млн случаев заражения, более 120 тысяч человек скончались, 930 тысяч выздоровели.

Эпидемиологи уже не раз предупреждали о вероятности второй волны COVID-19. Они прогнозируют её на осень-зиму 2020 года. Фармацевтические лаборатории надеются создать к этому времени вакцину.

Ранее, как писал NEWS.ru, Фаучи заявил, что жители США смогут вернуться к нормальной жизни только через год. По его словам, американцам следует готовиться даже не ко второй, а к нескольким волнам коронавируса.