Лидер республиканцев в сенате обвинил Трампа в провоцировании беспорядков

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Лидер республиканской партии в сенате США Митч Макконнелл заявил в ходе выступления в верхней палате законодательного органа, что действующий президент Дональд Трамп спровоцировал беспорядки у Капитолия 6 января.

Толпу кормили ложью. Её спровоцировал президент и другие влиятельные люди, — цитирует РИА Новости Макконнелла.

Такое заявление он сделал на фоне возможного процесса по импичменту Дональду Трампу в сенате.

6 января 2021 года сторонники президента США Дональда Трампа устроили в Вашингтоне акцию протеста, которая переросла в беспорядки и штурм Капитолия. Таким образом они сорвали заседание, в ходе которого должны были утвердить итоги выборов президента страны, на которых победил демократ Джо Байден. Тогда конгрессменов эвакуировали, полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек в результате беспорядков погибли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа по единственной статье — подстрекательство к мятежу. Данное решение поддержали 232 конгрессмена, против проголосовали 197 парламентариев. Трамп стал первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент.