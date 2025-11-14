Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 11:32

Глава Пентагона повесил на здании табличку министерства войны

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press
Глава Пентагона Пит Хегсет сменил таблички на здании штаб-квартиры после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сменил название структуры, сообщили в пресс-службе ведомства. Теперь на них содержится надпись «министерство войны». При этом Хегсет лично установил одну из табличек на стене с помощью отвертки.

Сотрудники Пентагона сняли старые бронзовые таблички на двух входах в здание и заменили их на новые, на которых федеральная структура, руководящая боевыми силами Америки, называется «министерство войны», — говорится в заявлении.

Ранее Хегсет объявил о начале военной операции под кодовым названием «Южное копье». Он уточнил, что основной задачей кампании является противодействие международным наркокартелям в западном полушарии. Руководство операцией возложено на Южное командование ВС США, отвечающее за Центральную, Южную Америку и Карибский регион.

Хегсет также заверил, что в американской армии больше не будет места политкорректности. По его словам, военные больше не станут проводить «месяцы идентичности», «поклоняться» изменению климата и носить платья.

