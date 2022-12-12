Глава Минфина США заявила о риске рецессии в экономике Глава Минфина США Йеллен: существует риск рецессии в экономике США в 2023 году

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Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о существовании риска рецессии в американской экономике в 2023 году. При этом она подчеркнула, что не считает подобное развитие событий неизбежным. Ее слова прозвучали в эфире CBS.

Существует риск рецессии, но это определенным образом не является, на мой взгляд, обязательным условием снижения инфляции, — сказала глава Минфина.

Она подчеркнула, что подобные риски существуют всегда, поскольку экономика подвергается шоковым воздействиям, однако Штаты, по словам Йеллен, располагают «здоровой банковской системой» и «очень здоровым предпринимательским сектором».

Также, по мнению министра, к концу следующего года в США будет наблюдаться «намного более низкая инфляция, если не произойдет непредвиденных шоков».

В первых двух кварталах ВВП США демонстрировал снижение, что является признаком рецессии, однако другие экономические показатели, включая состояние фондового рынка, снижение уровня безработицы и появление новых рабочих мест, свидетельствуют о том, что пока американская экономика остается достаточно устойчивой.

Ранее президент США Джо Байден допустил, что экономика его страны по итогам 2022 года способна обогнать Китай по темпам роста. Это произойдет впервые с 1976 года. В своем прогнозе американский лидер сослался на мнения «независимых экспертов».

В свою очередь известный американский инвестор Джим Роджерс предположил, что следующие два-три года могут стать самыми худшими для мировой экономики. По его словам, причиной ухудшения ситуации станет чрезмерный объем накопленных долгов.