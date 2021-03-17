ФРС США сохранила базовую ставку в 0-0,25% годовых

https://static.news.ru/photo/a399d284-874c-11eb-a17d-96000091f725_660.jpgФото: Liu Jie/Global Look Press
Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка, ожидаемо оставила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Комитет по операциям на открытом рынке решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а также росту инфляции до 2%, — приводит сообщение ТАСС.
При этом в конце февраля американский регулятор в своём отчёте отмечал, что риск банкротства некоторых крупных компаний страны остаётся слишком высоким даже после того, как кризис, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, минует. Ведомство обеспокоено тем, что почти весь малый и крупный бизнес государства держится по факту на внушительных кредитах.