ФРС США сохранила базовую ставку в 0-0,25% годовых

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Соединённые Штаты вносят Россию в список стран, на которые распространяется оружейное эмбарго. Изменения внесены в режим экспортного контроля ITAR и помимо запрета на импорт и экспорт оружия государствам, в него входящим, нельзя предоставлять услуги оборонного назначения. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

Уведомление внешнеполитическое ведомство опубликовало в сборнике официальных документов американского правительства — Федеральном реестре. Госдепартамент вносит поправки в ITAR, чтобы включить Россию в список стран, в отношении которых политика Соединённых Штатов...