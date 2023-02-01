ФРС США повысила процентную ставку ФРС США повысила базовую процентную ставку до 4,5-4,75 процента годовых

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов по итогам февральского заседания. Новая ставка составила 4,5-4,75% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается, именно такое решение предсказывали большинство аналитиков.

Ранее член палаты представителей Конгресса США, член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что политика США в отношении ситуации вокруг Украины может привести к потере долларом статуса мировой валюты. Кроме того, она считает, что РФ показывает, что не нуждается в американской нацвалюте и дружбе с Вашингтоном для торговли и процветания.

Центральный банк России с 13 января возобновил покупку и продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Согласно предоставленным сведениям, операции проходят в валютной секции МосБиржи в паре юань — рубль. Представители регулятора пояснили, что ЦБ будет покупать и продавать иностранную валюту на рынке ежемесячно.

Ранее аналитики Центра экономических и деловых исследований (CEBR) спрогнозировали, что в следующем году мировая экономика окажется в состоянии рецессии из-за методов борьбы центральных банков стран с растущей инфляцией. Как сказано в докладе британского исследовательского центра, снижение инфляции до более комфортных уровней обернется ухудшением перспектив экономического роста на следующие несколько лет.