В США предложили упростить иммиграционную политику для россиян Миллиардер из США Акман предложил упростить иммиграционную политику для россиян для борьбы с инфляцией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский миллиардер Билл Акман, чье состояние превышает $3 млрд, считает, что иммиграционную политику для талантливых россиян следует упростить. По его мнению, приток умов в США из России поможет в борьбе с инфляцией. Кроме того, он убежден, что иммиграция россиян в США может спасти их жизни и «лишить Россию будущего», пишет Forbes.

Разве не имеет больше смысла для сдерживания инфляции заработной платы увеличить иммиграцию, а не повышать ставки, уничтожать спрос, лишать людей работы и вызывать рецессию? И если мы можем нацелить иммиграционную политику на достижение важных политических целей, таких как ускорение оттока российских талантов в США, то почему бы и воспользоваться этим? — сказал Акман.

Он также предположил, что упрощенная иммиграционная политика позволит увеличить количество рабочей силы в стране и поспособствует в борьбе со скачками цен без агрессивного повышения ставок Федрезервом США.

Ранее в американском посольстве в Москве сообщили, что граждане России смогут подавать документы на иммиграционные визы США в Польше, несмотря на отказ Варшавы выдавать туристические шенгенские визы россиянам и установленные ограничения на въезд. Также все посольства США и консульства в мире продолжат принимать заявления на американские неиммиграционные визы.