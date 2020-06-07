Филадельфия отменила комендантский час

https://static.news.ru/photo/80cfd902-a8e9-11ea-98ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Preston Ehrler/Global Look Press

Власти одного из старейших городов США Филадельфии (штат Пенсильвания) отменили комендантский час, введённый из-за беспорядков.

Сегодня не будет комендантского часа и ограничений на передвижение. Если вы собираетесь участвовать в демонстрациях, следуйте указаниям городского управления по чрезвычайным ситуациям. Помните о необходимости носить маски, соблюдайте социальную дистанцию и избегайте обезвоживания, — гласит сообщение в официальном Twitter-аккаунте города.

There will be no curfew or traffic restrictions in place today.



If you go out to participate in demonstrations, follow @PhilaOEM for important updates and information.



And remember to wear masks, keep distance from others if possible, and stay hydrated. — City of Philadelphia (@PhiladelphiaGov) June 7, 2020

Как писал NEWS.ru, 30 мая в Филадельфии в толпе протестующих появился человек в костюме Бэтмена. Видеозапись с ним мгновенно разошлась по социальным сетям. Выяснилось, что костюм супергероя надел 43-летний Боб Гейл, более известный как Bucks County Batman. Мужчина увлекается комиксами и косплеем.

Акции протеста и беспорядки в США спровоцировала смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб от удушья при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Правоохранители заподозрили его в попытке расплатиться фальшивым чеком.