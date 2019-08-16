https://static.news.ru/photo/81857cbe-c12a-11e9-90a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Monica Lyons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прокуратура в американском штате Пенсильвания предъявила обвинения 36-летнему Моррису Хиллу, который вёл стрельбу в Филадельфии и ранил шестерых полицейских. Ему инкриминируется покушение на убийство, нападение на силовиков, а также незаконное хранение оружия и наркотиков.

Моррис Хилл ответил на вопросы судьи по видеосвязи, находясь в отделе полиции Филадельфии. Ему отказано в освобождении под залог, пишет The Philadelphia Inquirer .

Ожидается, что фигурант дела до начала судебного процесса будет содержаться в тюрьме в пригороде Филадельфии. Прокуратура намерена добиваться для него пожизненного заключения.

Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп потребовал длительного тюремного заключения для жителя Филадельфии, ранившего шестерых полицейских 14 августа.