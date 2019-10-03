https://static.news.ru/photo/eac848dc-b00e-11e9-8eb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anda Chu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рекламные посты на русском и английском языках с предложением помогать американским спецслужбам разместило в Facebook Федеральное бюро расследований США.

Всего было опубликовано три объявления. В тексте на английском языке ФБР предлагает делиться информацией. На картинках, прикреплённых к посту на русском, написаны фразы: «Время наводить мосты», «Не пора ли сделать свой ход», «Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи». В тексте на русском есть ошибки.

Если перейти по ссылке , которая имеется в сообщении, то открывается страница программы контрразведки регионального отделения ФБР.

Информация там опубликована также на двух языках. В тексте указано, что главной задачей программы контрразведки регионального отделения ФБР города Вашингтона является защита американского народа.

ФБР получает наиболее эффективные разведданные для борьбы с этой угрозой из информации, полученной от общественности. Если у Вас есть информация, которая поможет ФБР выполнить свою задачу, пожалуйста, посетите наш офис лично, — гласит сообщение на русском языке.

Ранее стало известно, что министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр выезжал за пределы страны, чтобы провести ряд встреч с представителями иностранных разведывательных спецслужб. Он просил у них помощи в проверке и расследовании действий ЦРУ и ФБР во время их работы по «российскому вмешательству» в выборы, писал News.ru.