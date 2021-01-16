ФБР перед инаугурацией Байдена проверяет бойцов Нацгвардии

https://static.news.ru/photo/76d5a6d4-5947-11eb-81de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

ФБР уже неделю проверяет бойцов Национальной гвардии, которые съезжаются в Вашингтон со всех 50 штатов страны. Проверка на возможные связи с терроризмом должна закончиться накануне инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

Инициировали проверку из-за опасений американских военных, вызванных возможной внутренней атакой со стороны бойцов, призванных обеспечить безопасность на инаугурации, сообщает агентство Associated Press.

Предполагается, что некоторые из нацгвардейцев могут представлять угрозу для будущего президента или других VIP-гостей. Министр сухопутных сил США Райан Маккарти отметил, что властям известна эта потенциальная угроза, командующие предупреждены и должны быть начеку. Пока проверка не выявила доказательств подобных угроз.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пока штаб избранного президента США Джо Байдена готовится к инаугурации, американские спецслужбы ведут подготовку к пресечению возможных акций со стороны населения. Стало известно, что помешать церемонии рассчитывают экстремисты. Приходят сообщения о планирующихся вооружённых протестах в поддержку действующего главы Белого дома Дональда Трампа во всех штатах страны.