ФБР перед инаугурацией Байдена проверяет бойцов Нацгвардии

ФБР уже неделю проверяет бойцов Национальной гвардии, которые съезжаются в Вашингтон со всех 50 штатов страны. Проверка на возможные связи с терроризмом должна закончиться накануне инаугурации избранного президента США Джо Байдена.
Инициировали проверку из-за опасений американских военных, вызванных возможной внутренней атакой со стороны бойцов, призванных обеспечить безопасность на инаугурации,
Предполагается, что некоторые из нацгвардейцев могут представлять угрозу для будущего президента или других VIP-гостей. Министр сухопутных сил США Райан Маккарти отметил, что властям известна эта потенциальная угроза, командующие предупреждены и должны быть начеку. Пока проверка не выявила доказательств подобных угроз.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пока штаб избранного президента США Джо Байдена готовится к инаугурации, американские спецслужбы ведут подготовку к пресечению возможных акций со стороны населения. Стало известно, что помешать церемонии рассчитывают экстремисты. Приходят сообщения о планирующихся вооружённых протестах в поддержку действующего главы Белого дома Дональда Трампа во всех штатах страны.