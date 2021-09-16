Facebook заблокировал группы германских ковид-диссидентов

Семь аккаунтов, связанных с немецким ковид-диссидентским движением Querdenken, удалила социальная сеть Facebook. По сообщениям компании, платформа усилила мониторинг дезинформации с реальных аккаунтов.

Мы удалили аккаунты, страницы и группы на Facebook и Instagram, вовлечённые в координируемые усилия по многократному нарушению наших правил, в том числе распространении опасной дезинформации, касающейся здоровья, высказываний на почве ненависти и призывов к насилию. Мы также заблокировали их сервера от доступа на наши платформы, — сообщили представители Facebook.

В компании пояснили, что данной сетью руководят персоналии, связанные с германским движением Querdenken, которое занимается «причинением скоординированного социального беспорядка» в реальной жизни.

Также в Facebook рассказали, что теперь они занимаются мониторингом и блокировкой аккаунтов или информации от реальных пользователей, вовлечённых в распространение данных, приводящих к социальной напряжённости. Раньше же компания концентрировала усилия на выявлении случаев «скрытого влияния» с целью манипуляции пользователями при помощи подставных аккаунтов.

Первым примером новых веяний в социальной сети стала блокировка аккаунтов участников ковид-диссидентского движения в Германии Querdenken.

Это движение возникло в 2020 году на фоне локдаунов из-за распространения коронавируса. Участники движения организовывали акции протеста, в том числе с нарушением норм инфекционной безопасности. Часть представителей данного движения отрицают опасность коронавируса и называют ограничительные меры нарушением своих прав.

В апреле 2021 года Федеральное ведомство по защите Конституции Германии взяло движение Querdenken под наблюдение.

Ранее в Госдуме РФ предложили ввести наказание для ковид-диссидентов.

В свою очередь американская пресса писала, что носить маски и соблюдать социальную дистанцию могут заставить ковид-диссидентов США новые конспирологические теории об опасности привившихся людей. Сторонники новой теории утверждают: привившиеся люди способны на передачу определённых белков непривитым гражданам, после чего у последних разовьются побочные эффекты, включая бесплодие и угрозу выкидышей.