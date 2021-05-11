Ковид-диссиденты в США могут начать носить маски из-за «опасности вакцин»

https://static.news.ru/photo/e1dd3f9c-6bbc-11ea-acc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Носить маски и соблюдать социальную дистанцию могут заставить американских ковид-диссидентов новые конспирологические теории об опасности привившихся людей. Об этом пишет издание Vice News.

Сообщается, что сторонники новой теории утверждают , будто бы привившиеся люди способны на передачу определённых белков непривитым гражданам, после чего у последних разовьются побочные эффекты, включая бесплодие и угрозу выкидышей.

Что-то передается от людей, которым вкололи этот яд, другим, не получившим прививку, — заявляет педиатр из Нью-Йорка Ларри Палевски.

Vice News отмечает, что теперь авторитетные в своих кругах антипрививочники и адепты конспирологических теорий призывают своих последователей соблюдать социальную дистанцию, вводить карантин для вакцинированных и даже начать носить маски, дабы защититься от опасных компонентов, распространяемых привитыми.

Ранее президент России Владимир Путин назвал число вакцинированных от коронавируса. По словам российского лидера, 21,5 млн россиян уже прошли процедуру вакцинации.