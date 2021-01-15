Facebook разблокировал учётную запись Дональда Трампа

https://static.news.ru/photo/199b4d38-57cc-11eb-84f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Социальная сеть Facebook разблокировала учётную запись лидера США Дональда Трампа. Последняя публикация датирована 6 января 2021 года. Кроме того, президенту восстановили доступ к аккаунту в Instagram.

До этого основатель Facebook Марк Цукерберг заявлял, что страницы Трампа заморозят до конца его полномочий на должности руководителя государства. По мнению предпринимателя, политик своими постами помог тем, кто планировал идти на штурм Капитолия, из-за чего администрация портала удалила его сообщения во избежание новых беспорядков.

Сын действующего главы Белого дома Дональд Трамп — младший уверен, что мир смеётся над Америкой, ведь свобода слова в стране мертва и подконтрольна «могущественным левакам». Так он оценил блокировку аккаунта своего отца в Twitter.

Противоречия среди граждан США обострились, когда действующий президент Дональд Трамп, проигравший на выборах Джо Байдену, стал заявлять о многочисленных нарушениях и подлогах на избирательных участках. Не сумев отстоять свою правоту, он призвал своих сторонников бороться за демократию — этот призыв многие восприняли буквально. 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги выборов, толпа американцев, поддерживающая Трампа, атаковала Капитолий. Члены конгресса были эвакуированы, в ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского.

Ранее NEWS.ru сообщал, что блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях является «цифровым тоталитаризмом» со стороны технологических корпораций. В этом убеждён заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.